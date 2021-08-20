Oxford Economics спрогнозировал курс гривны и ухудшил прогноз роста ВВП

Оxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 4% с 4,4% в июльском прогнозе, а риски дальнейших локдаунов и ужесточения налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики повлекли ухудшение прогноза роста экономики в 2022 году – с 4,2% до 3,5%
Об этом свидетельствуют материалы августовского прогноза.
«Неутешительные данные за второй квартал побудили нас снизить наш прогноз роста ВВП на 2021 год до 4% с 4,4% в прошлом месяце. А поскольку уровень вакцинации в Украине один из самых низких в Европе, в ближайшие месяцы число случаев заражения COVID-19 может снова резко возрасти», – говорится в прогнозе.
По мнению аналитиков, из-за недостаточного количества вакцин и нерешительности в отношении вакцинации доля полностью привитых держится на уровне менее 7% населения. Эти факторы представляют собой существенные риски снижения прогнозов роста в краткосрочном периоде.
Как ожидает Oxford Economics, инфляция в этом году составит в среднем 9,2% с дальнейшим снижением до 6,7% и 5,4% в 2022-м и 2023 годах.
При этом курс гривны в среднем в 2021 году прогнозируется на уровне 28,4 грн/долл., в 2022-м – 29,3 грн/долл., в 2023-м – 29,4 грн/долл.
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Что касается дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), то возобновление программы stand-by в этом году Oxford Economics считает маловероятным, поскольку правительство распоряжается доходами от двух выпусков еврооблигаций. Предстоящие пиковые выплаты по госдолгу помогут покрыть $2,7 млрд от нового распределения SDR МВФ.
«В 2022 году Украине предстоит выплатить $6,5 млрд по государственному долгу. В этом году Украина может упустить шанс получить новый транш МВФ из-за отсутствия политической воли. В таком случае возобновление сотрудничества с Фондом в следующем году остается вероятным», – говорится в прогнозе.
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