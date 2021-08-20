Средний размер декретных выплат вырос на 22%

Сумма среднедневной выплаты пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины по итогам июля 2021 года составила 344,7 гривны. Это на 22,3%, или на 63 гривны больше, чем в том же месяце прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.
В разрезе регионов по данным июля среднедневной размер помощи колеблется от 272 грн в Волынской области до 504,9 грн в Киеве.
Размер пособия по беременности и родам зависит от средней заработной платы застрахованного лица. Фонд финансирует этот вид материального обеспечения в сумме 100% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа.
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Также одни из самых больших сумм выплат за каждый день декретного отпуска финансируются Фондом для работниц Киевской (333,2 грн), Луганской (321,5 грн), Донецкой (318,2 грн), Днепропетровской (317,4 грн), Николаевской (315,3 грн), Закарпатской (314,2 грн), Одесской (311,6 грн) и Черкасской (303 грн) областей.
В целом в течение прошлого месяца Фонд принял на финансирование заявления-расчеты для выплаты декретных пособий на сумму более 434,7 млн гривен.
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