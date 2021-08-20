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Будут выпускать до тысячи штук в день: Geely построила «умный» электромобильный завод

Будут выпускать до тысячи штук в день: Geely построила «умный» электромобильный завод

Китайская автомобилестроительная корпорация Geely Automobile прибегла к решению, испытанному несколько лет назад Volkswagen: покупателям e-Golf предлагали за 390 евро наблюдать за процессом сборки их автомобилей на стеклянной мануфактуре в Дрездене.

Такую же возможность получат клиенты суббренда Zeekr, производство электромобилей которого начнется в четвертом квартале 2021 года на новом высокотехнологичном заводе Geely.

«Умное» предприятие построено на основе интеллектуального цифрового планирования. На первом этапе были созданы сверхточные копии производственных цехов и технологических линий. Затем началась виртуальная наладка оборудования, и только после этого завод материализовался на участке площадью около 134 гектаров.

Плановый годовой объем производства составит 300 000 автомобилей. Весь производственный процесс автоматизирован, а негативное влияние на внешнюю среду сведено к нулю. Например, только на участке сварки работают 323 работа.

Предприятие оснащено беспроводной сетью 5G. На каждом участке сборочной линии установлены камеры, что позволит заказчикам наблюдать онлайн за процессом производства их электромобилей. Также фото процесса производства и технологических испытаний будут появляться в специальном приложении.

Первой моделью нового завода будет электромобиль Zeekr 001, построенный на модульной платформе SEA, разработанной Geely совместно с Volvo. В дальнейшем на конвейер планируют поставить несколько электромобилей на разных платформах. Как утверждают в Geely, их производство можно организовать одновременно. Это позволит собирать по 1000 автомобилей за день.

По материалам Autogeek
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