АМКУ почти на 1 млн грн оштрафовал две компании за сговор на торгах Укргазбанка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал компании «Киливент» и «БЦ Сервис» причастными к нарушению конкурентного законодательства во время участия в электронных торгах на «СЕТАМ». Регулятор наложил на предприятия штрафы общей суммой 917 млн грн.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета 26 августа, сообщает пресс-центр АМКУ.

Речь идет об аукционе, который в 2018 году объявил государственный Укргазбанк. На торги были выставлены две квартиры общей площадью 5 282 кв. м. в Печерском районе Киева. Стартовая цена этого лота составляла 54,4 млн грн.

«По результатам рассмотрения выявленных комитетом фактов установлено, что указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в торгах по лоту № 296 220, а затем устранили конкуренцию между собой», — уточняют в АМКУ.