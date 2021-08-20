АМКУ почти на 1 млн грн оштрафовал две компании за сговор на торгах Укргазбанка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал компании «Киливент» и «БЦ Сервис» причастными к нарушению конкурентного законодательства во время участия в электронных торгах на «СЕТАМ». Регулятор наложил на предприятия штрафы общей суммой 917 млн грн.
Соответствующее решение было принято на заседании комитета 26 августа, сообщает пресс-центр АМКУ.
Речь идет об аукционе, который в 2018 году объявил государственный Укргазбанк. На торги были выставлены две квартиры общей площадью 5 282 кв. м. в Печерском районе Киева. Стартовая цена этого лота составляла 54,4 млн грн.
«По результатам рассмотрения выявленных комитетом фактов установлено, что указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в торгах по лоту № 296 220, а затем устранили конкуренцию между собой», — уточняют в АМКУ.
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