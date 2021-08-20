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Экс-директора запорожского аэропорта подозревают в присвоении полмиллиона гривен

Экс-директора запорожского аэропорта подозревают в присвоении полмиллиона гривен

Бывшему руководителю КП «Международный аэропорт Запорожье» и двум его подчиненным сообщили о подозрении в завладении почти 500 тыс. грн из бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

«В течение 2017 — 2019 годов подозреваемые лица внесли ложные сведения в акт приема-передачи, которым заверили факт поставки и технической настройки обществом-поставщиком на территории аэропорта антенной системы курсового радиомаяка с количеством 21 антенна, вместо фактически установленных 13 антенн», — говорится в сообщении.

Таким образом, коммунальным предприятием были перечислены лишние бюджетные средства — почти 500 тыс. грн, отметили в ведомстве.

По данным следствия, директор привлек к схеме руководителя коммунального предприятия «Международный аэропорт Запорожье» и его подчиненного.

Подозрение фигурантам объявили по ч. 5 ст. 191 У К Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в крупных размерах.

Досудебное расследование продолжается.

По материалам Укринформ
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