Зеленский подписал закон о реструктуризации долгов теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа». Рада приняла закон 14 июля 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта 3508-д на сайте парламента.
Закон предусматривает:
— процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины»;
— возможность погашения за счет государственного бюджета задолженности по разнице в тарифах перед предприятиями ТКЭ (теплокоммунэнерго) и ВКХ (водопроводно-канализационного хозяйства);
— включение в состав задолженности, подлежащей реструктуризации, задолженности предприятий, в отношении которой приняты судебные решения или заключены мировые соглашения.
Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. С июня 2021 года и в течение 13 месяцев цена составит 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Один работник будет содержать нескольких пенсионеров — министр финансов6 ч. назад - 839 17
Правительство подготовило план по сокращению разрыва в зарплатах женщин и мужчинВчера, 16:00 - 619 17
Зеленский обещает аудит квартирных очередей и доступные кредиты на жилье для медиков и педагогов4 ч. назад - 217 11
В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса3 ч. назад - 732 3
Зеленский объяснил, чем Украина привлекает западных инвесторов5 ч. назад - 311 3
Владельцев самостроев в Украине обяжут платить земельный налогВчера, 19:05 - 7668
Межбанк: доллар резко подорожал — что произошло и что будет дальшеВчера, 18:00 - 5217
Сколько квартир продают в Киеве на «вторичке» и по какой ценеВчера, 20:01 - 1695
Налоги на автомобили: Кабмин предлагает расширить список машин7 ч. назад - 1670 1
Украинцам продают недвижимость на чужой земле: эксперт дал советы, как не попасть в ловушку8 ч. назад - 1009
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 887
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 568
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1703 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3074 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1248 5