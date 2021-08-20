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Зеленский подписал закон о реструктуризации долгов теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом»

Зеленский подписал закон о реструктуризации долгов теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа». Рада приняла закон 14 июля 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта 3508-д на сайте парламента.

Закон предусматривает:

— процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины»;

— возможность погашения за счет государственного бюджета задолженности по разнице в тарифах перед предприятиями ТКЭ (теплокоммунэнерго) и ВКХ (водопроводно-канализационного хозяйства);

— включение в состав задолженности, подлежащей реструктуризации, задолженности предприятий, в отношении которой приняты судебные решения или заключены мировые соглашения.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. С июня 2021 года и в течение 13 месяцев цена составит 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки).

По материалам РБК-Украина
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