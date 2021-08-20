Компания General Motors Design опубликовала изображение концепта футуристического руля, который будет иметь большой сенсорный экран.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Устройство имеет прямоугольную форму. Его боковые стороны обтянуты кожей с белыми лентами, а еще там есть светодиодная подсветка, которая может работать как поворотники.
Вокруг экрана расположены сенсорные кнопки управления для перехода в меню на главный экран, переключения режима движения и торможения. Также есть кнопка, похожая на джойстик, которая может работать как ускоритель.
Когда автомобиль будет в полностью автономном режиме, на экране отображаются данные с датчиков, графика с важной информацией и, возможно, информационно-развлекательная система.
Когда водитель возьмет автомобиль под контроль, на экране начнется трансляция с фронтальной камеры, которой будет помогать технология дополненной реальности. Это значит, что водитель может смотреть только на руль, а не на лобовое стекло.
Пока что такой руль нельзя будет использовать на серийных автомобилях. Надо, чтобы прошли годы испытаний и оценок, прежде чем устройство будет соответствовать правилам безопасности и станет достаточно удобным для людей. Однако в будущем это может быть воплощено в беспилотных автомобилях.
Фото: General Motors
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