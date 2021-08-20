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General Motors Design опубликовала изображение концепта футуристического руля

General Motors Design опубликовала изображение концепта футуристического руля

Компания General Motors Design опубликовала изображение концепта футуристического руля, который будет иметь большой сенсорный экран.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Устройство имеет прямоугольную форму. Его боковые стороны обтянуты кожей с белыми лентами, а еще там есть светодиодная подсветка, которая может работать как поворотники.

Вокруг экрана расположены сенсорные кнопки управления для перехода в меню на главный экран, переключения режима движения и торможения. Также есть кнопка, похожая на джойстик, которая может работать как ускоритель.

Когда автомобиль будет в полностью автономном режиме, на экране отображаются данные с датчиков, графика с важной информацией и, возможно, информационно-развлекательная система.

Когда водитель возьмет автомобиль под контроль, на экране начнется трансляция с фронтальной камеры, которой будет помогать технология дополненной реальности. Это значит, что водитель может смотреть только на руль, а не на лобовое стекло.

Пока что такой руль нельзя будет использовать на серийных автомобилях. Надо, чтобы прошли годы испытаний и оценок, прежде чем устройство будет соответствовать правилам безопасности и станет достаточно удобным для людей. Однако в будущем это может быть воплощено в беспилотных автомобилях.


Фото: General Motors

По материалам ТСН
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