Компания General Motors Design опубликовала изображение концепта футуристического руля, который будет иметь большой сенсорный экран.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Устройство имеет прямоугольную форму. Его боковые стороны обтянуты кожей с белыми лентами, а еще там есть светодиодная подсветка, которая может работать как поворотники.

Вокруг экрана расположены сенсорные кнопки управления для перехода в меню на главный экран, переключения режима движения и торможения. Также есть кнопка, похожая на джойстик, которая может работать как ускоритель.

Когда автомобиль будет в полностью автономном режиме, на экране отображаются данные с датчиков, графика с важной информацией и, возможно, информационно-развлекательная система.

Когда водитель возьмет автомобиль под контроль, на экране начнется трансляция с фронтальной камеры, которой будет помогать технология дополненной реальности. Это значит, что водитель может смотреть только на руль, а не на лобовое стекло.

Пока что такой руль нельзя будет использовать на серийных автомобилях. Надо, чтобы прошли годы испытаний и оценок, прежде чем устройство будет соответствовать правилам безопасности и станет достаточно удобным для людей. Однако в будущем это может быть воплощено в беспилотных автомобилях.



Фото: General Motors