Nissan и Audi откажутся от двигателей внутреннего сгорания к первой половине следующего десятилетия

В порыве добиться минимального влияния на окружающую среду, автопроизводители один за одним называют сроки отказа от использования ДВС и перехода на электротягу. Некоторые люксовые марки готовы сделать это до 2030 года, массовые марки к этому времени переведут на электричество лишь определённую часть своей продукции.

Audi готова отказаться от ДВС к 2033 году, примерно так же рассчитывает поступить и Nissan.

Обе компании выпустили на этой неделе соответствующие пресс-релизы. Бестселлер Nissan Motor “Nissan Leaf” вышел на рынок ещё в 2010 году, и до появления Tesla Model 3 он оставался одним из самых массовых электромобилей. Увы, финансовые проблемы помешали компании расширить ассортимент машин на электротяге, хотя Leaf успел подвергнуться обновлению несколько раз.

Серьёзная ставка теперь делается на электрический кроссовер Ariya, дебют которого пришлось задержать из-за перебоев с поставками компонентов.

Как отмечается в пресс-релизе, Nissan стремится к началу следующего десятилетия перевести на электротягу все свои легковые модели на основных рынках типа Японии, Китая, США и Европы.

Входящая в концерн Volkswagen марка Audi уже заявляла о прекращении разработки новых моделей двигателей внутреннего сгорания. На этой неделе она объявила о намерениях полностью отказаться от выпуска ДВС к 2033 году. Разумеется, гарантийные обязательства и сервисное обслуживание всех машин, оснащённых ДВС, компания сохранит на протяжении всего срока их эксплуатации.

К 2025 году программная платформа E3 2.0 охватит все автомобили концерна Volkswagen, обеспечив их обменом данными через облачные сервисы и регулярным обновлением управляющего ПО.