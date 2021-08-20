Лишь 45% предприятий от предыдущего периода заключили трехлетние соглашения на газ (инфографика)

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» обеспокоена низкой активностью производителей тепла по заключению трехлетних соглашений на закупку природного газа. За последнюю неделю перечень таких клиентов компании пополнился лишь 13 предприятиями.

Об этом говорится на сайте компании.

«Нафтогаз Трейдинг» обращается к теплокоммунэнерго (ТКЭ) и объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными с просьбой ускорить подачу соответствующих заявок или активизировать поиск альтернативных поставщиков газа.

По состоянию на 26 августа трехлетние соглашения на поставку газа с «Нафтогаз Трейдингом» заключили 493 производителя тепла. Это примерно 45% предприятий, получавших газ от Нафтогаза в предыдущем отопительном сезоне. Сейчас в «Нафтогаз трейдинг» для заключения трехлетних контрактов обратилось 572 предприятия ТКЭ и ОСМД.

Кроме Волынской области, в которой все 7 предприятий, производящих тепло и горячую воду и сотрудничавших с Нафтогазом в прошлом году, уже имеют договоры, в первую тройку лидеров по динамике заключения соглашений вошли Хмельницкая и Черкасская области. Там 96,3% и 76,9% предприятий, которые традиционно сотрудничают с Нафтогазом, уже заключили контракты на закупку газа.

Лучшую динамику на этой неделе продемонстрировала Киевская область, где появилось три новых контрагента. По два человека заключили соглашения с «Нафтогаз Трейдингом» в Харьковской и Хмельницкой областях, по одному — в Запорожской, Львовской, Одесской, Черкасской, Черновицкой областях и в Киеве.