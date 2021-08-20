С банковской карты мошенники сняли более 100 тысяч гривен

Житомирянин назвал мошеннику, который представился работником службы безопасности банка, данные банковской карты и лишился более 100 тысяч гривен. Более 13 тысяч сняли мошенники и с карты жителя Малинской общины. Начаты досудебные расследования.

Об этом сообщается на сайте ГУНП в Житомирской области.

«25 августа в полицию обратился 39-летний житель Малинской общины. По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, назвался работником банка, услугами которого пользуется заявитель, и сообщил о несанкционированных операциях с его картой и необходимости ее заблокировать. После того как мужчина выполнил все рекомендации псевдоработника, с его счета было снято более 13 тысяч гривен.

Похожий случай произошел 23 августа с 41-летним житомирянином. Мужчина на другом конце трубки представился сотрудником службы безопасности банка, так же воспользовался доверием заявителя, после чего с его карты были сняты более 100 тысяч гривен. Уже через несколько часов мужчина обратился в полицию», – говорится в сообщении.

По обоим фактам следователи начали уголовные производства, в рамках которых теперь устанавливают личности мошенников.

Справка Finance.ua:

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