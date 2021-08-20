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Минцифры и «Укроборонпром» договорились развивать сферу искусственного интеллекта

Минцифры и «Укроборонпром» договорились развивать сферу искусственного интеллекта

Министерство цифровой трансформации Украины и Государственный концерн «Укроборонпром» подписали меморандум об объединении усилий по развитию сферы технологий искусственного интеллекта в «оборонке».

Об этом сообщает «Правительственный портал».

Этот меморандум предусматривает сотрудничество по направлениям развития искусственного интеллекта в сферах национальной безопасности и обороны, а также создание научно-исследовательских проектов в области ИИ в сфере нацбезопасности.

В Минцифры указывают, что правительство в 2020 году уже приняло Концепцию развития искусственного интеллекта и утвердило план ее реализации. Говорят, ИИ становится одной из ключевых трансформационных технологий экономики, обороны, государственного управления.

«Оборонные ведомства ведущих стран также изучают возможности применения алгоритмов ИИ в оборонной отрасли, несмотря на очень успешные результаты, полученные в гражданской сфере такими компаниями, как Google, Apple или Facebook. Это не просто тренд, это вызов времени и необходимость», — сказал генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Он отметил, что сейчас технологии ИИ интересны «оборонке» как с точки зрения защиты своего киберпространства, так и с точки зрения инновационных разработок и создания оружия.

«Речь идет, в частности, о беспилотных системах, настоящий потенциал которых охватывает все среды боя — землю, море, воздух и космос. Это даст нам возможность побеждать в войнах будущего», — сказал Гусев.

По материалам hromadske.tv
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