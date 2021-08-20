Toyota представила две спецверсии пикапа Hilux (фото)

Марка Toyota представила сразу две спецверсии пикапа Hilux для Таиланда.
Обе модификации называются Revo GR Sport, но если в одной из них пикап получил уменьшенный клиренс, мощные тормоза, а также развитый аэродинамический обвес, то вторая версия подготовлена для преодоления бездорожья.
Спортивный пикап Hilux Revo GR Sport отличается оригинальным передним бампером с характерными окончаниями, имитирующими аэродинамические элементы, а также накладками на пороги и диффузором, расположенным на заднем бампере. Также новинка имеет 17-дюймовые колесные диски, окрашенные в черный цвет, на которые натянуты чисто асфальтовые шины. В салоне новинки находятся сиденья с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками, а также спортивный руль с «нулевой» меткой.
Клиренс спортивного Hilux уменьшили на 23 мм. Пикап оснащается более мощными тормозными механизмами с суппортами красного цвета. Такой автомобиль в Таиланде будут комплектовать 2,8-литровым дизельным агрегатом мощностью 204 л. с. и 500 Нм крутящего момента, 6-диапазонной АКПП и задним приводом.
При этом системой полного привода по умолчанию оснастят вторую внедорожную версию Hilux Revo GR Sport. Кроме этого, она обзаведется усиленной подвеской с новыми амортизаторами и рессорами, защитой днища и 18-дюймовыми колесными дисками. Силовой агрегат во второй модификации – тот же самый, что и у «спортивного» исполнения.
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