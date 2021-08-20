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Toyota представила две спецверсии пикапа Hilux (фото)

Toyota представила две спецверсии пикапа Hilux (фото)

Марка Toyota представила сразу две спецверсии пикапа Hilux для Таиланда.

Обе модификации называются Revo GR Sport, но если в одной из них пикап получил уменьшенный клиренс, мощные тормоза, а также развитый аэродинамический обвес, то вторая версия подготовлена для преодоления бездорожья.

Спортивный пикап Hilux Revo GR Sport отличается оригинальным передним бампером с характерными окончаниями, имитирующими аэродинамические элементы, а также накладками на пороги и диффузором, расположенным на заднем бампере. Также новинка имеет 17-дюймовые колесные диски, окрашенные в черный цвет, на которые натянуты чисто асфальтовые шины. В салоне новинки находятся сиденья с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками, а также спортивный руль с «нулевой» меткой.

Клиренс спортивного Hilux уменьшили на 23 мм. Пикап оснащается более мощными тормозными механизмами с суппортами красного цвета. Такой автомобиль в Таиланде будут комплектовать 2,8-литровым дизельным агрегатом мощностью 204 л. с. и 500 Нм крутящего момента, 6-диапазонной АКПП и задним приводом.

При этом системой полного привода по умолчанию оснастят вторую внедорожную версию Hilux Revo GR Sport. Кроме этого, она обзаведется усиленной подвеской с новыми амортизаторами и рессорами, защитой днища и 18-дюймовыми колесными дисками. Силовой агрегат во второй модификации – тот же самый, что и у «спортивного» исполнения.

По материалам MMR
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