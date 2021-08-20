Рейтинг самых популярных в мире автомобилей (инфографика)

Автомобильные эксперты представили самые популярные и продаваемые автомобили по всему миру в 2020 году. Об этом сообщает BestSellingCarsBlog.com

Когда началась всемирная пандемия, спрос на автомобили значительно снизился, однако, некоторым автопроизводителям удалось пережить год практически без потерь.

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Так, автолюбители из Соединенных Штатов Америки уже который год отдают предпочтение пикапам от Ford. Жители Аргентины и Австралии выбирают Toyota, а швейцарцы приобретают чешскую Skoda.

Лидером среди глобальных продаж стала Toyota, и тем самым впервые за пять лет они обогнали еще один популярный бренд Volkswagen.

Самые популярные автомобильные бренды:

Toyota — самый популярный автомобиль в 44 странах мира;

Volkswagen — пользуется популярностью в 17 странах;

Renault — выбирают граждане 5 стран;

Hyundai — в 5 странах.

Chevrolet — в 5 странах.

Стоит отметить, что украинцы предпочитают также Toyota. Есть три основных модели, которые покупали водители: Toyota Corolla, Rav4, а также средний пикап Hilux.

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