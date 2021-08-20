В Украине утвердили стратегию внешней политики

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию внешней политики страны. В ее основе лежит стратегический курс на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Об этом пишет пресс-служба официального интернет-представительства президента.

Приоритетом также названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности.

Среди других направлений – продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение позитивного имиджа страны в мире.

Украина также нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.

Справка Finance.ua: