Продукция Apple может подорожать из-за повышения цен поставщиком чипов

Мировой лидер в сфере полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поднимет цены на микросхемы, что может привести к удорожанию электронной техники и автомобилей.

Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, тайваньская TSMC планирует повысить цены на свои самые современные микросхемы примерно на 10%, в то время как менее совершенные микросхемы, которые используются в том числе автомобильными концернами, будут стоить примерно на 20% дороже.

Читайте также: Apple запатентовала ноутбук с двумя экранами и без клавиатуры

Как отмечает Fox, компания Apple является одним из крупнейших клиентов TSMC. Ее чипы используются в смартфонах iPhone и планшетах iPad.