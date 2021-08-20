Продукция Apple может подорожать из-за повышения цен поставщиком чипов

Мировой лидер в сфере полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поднимет цены на микросхемы, что может привести к удорожанию электронной техники и автомобилей.
Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, тайваньская TSMC планирует повысить цены на свои самые современные микросхемы примерно на 10%, в то время как менее совершенные микросхемы, которые используются в том числе автомобильными концернами, будут стоить примерно на 20% дороже.
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Как отмечает Fox, компания Apple является одним из крупнейших клиентов TSMC. Ее чипы используются в смартфонах iPhone и планшетах iPad.
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