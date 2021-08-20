Украина возьмет взаймы 500 миллионов евро на закупку и производство поездов Stadler

Швейцарская Конфедерация предоставит экспортное финансирование в объеме до 500 миллионов евро на обновление парка поездов «Укрзализныци».
Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.
Министерство инфраструктуры и «Укрзализныця», Stadler CIS AG Stadler Rail и Швейцарское агентство страхования экспортных рисков SERV подписали меморандум, определяющий принципы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития сектора железнодорожного транспорта Украины.
По словам исполнительного директора Stadler CIS AG Александера Люфта, впервые в истории на государственном уровне привлекается экспортное финансирование из Швейцарии, которое будет направлено на развитие железнодорожного транспорта Украины, в частности обновление парка поездов.
Отмечается, что подписание документа дает старт открытию экспортного финансирования Швейцарской Конфедерации для Украины. Средства в объеме до 500 млн евро пойдут на развитие сектора железнодорожного транспорта.
Сотрудничество предполагает не только закупку поездов, но и локализацию производства Stadler благодаря строительству нового завода на территории Украины, подчеркивается в сообщении.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в рамках проекта City Express запланировано закупить 30 пригородных электропоездов производства этой компании для Киева, еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром.
Кроме того, в меморандуме говорится о 20 новых региональных электропоездах и 10 электропоездах дальнего следования производства Stadler для обновления подвижного состава «Укрзализныци».
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