Использовали технологию анонимных звонков: СБУ разоблачила кибермошенников

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мошенников, которые «обошли» защиту украинских мобильных операторов в технологии международной телефонии.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что жители Одессы завладели специализированным телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Благодаря этому оборудованию можно было делать международные звонки под видом местных.

«Звонки, которые совершались по этой технологии, обеспечивали полную анонимность и могли использоваться для причинения вреда интересам государства», — сообщили в СБУ.

Также злоумышленники разместили оборудование в автомобилях таксистов, которые постоянно меняли местонахождение, и имитировали деятельность реальных абонентов. Все это было сделано в рамках «конспирации».



Фото: СБУ

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях правоохранители изъяли:

компьютерную технику с установленным специальным программным обеспечением;

телекоммуникационное оборудование ( GSM -шлюзы, GSM -модемы, SIM -банки);

-шлюзы, -модемы, -банки); SIM -карты операторов мобильной связи и черновую документацию.



Фото: СБУ

«В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и причастные лица», — добавили в СБУ.