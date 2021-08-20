Использовали технологию анонимных звонков: СБУ разоблачила кибермошенников

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мошенников, которые «обошли» защиту украинских мобильных операторов в технологии международной телефонии.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что жители Одессы завладели специализированным телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Благодаря этому оборудованию можно было делать международные звонки под видом местных.
«Звонки, которые совершались по этой технологии, обеспечивали полную анонимность и могли использоваться для причинения вреда интересам государства», — сообщили в СБУ.
Также злоумышленники разместили оборудование в автомобилях таксистов, которые постоянно меняли местонахождение, и имитировали деятельность реальных абонентов. Все это было сделано в рамках «конспирации».
Фото: СБУ
В ходе обысков по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях правоохранители изъяли:
Фото: СБУ
«В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и причастные лица», — добавили в СБУ.
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