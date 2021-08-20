Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

Кабмин принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2022 году «с целью создания благоприятных условий для рационального использования рабочего времени и празднования праздничных дней».

Такое решение было принято на заседании 26 августа, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочие дни с:

понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.