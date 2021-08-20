С 2022 года заработает новая модель поступления в интернатуру

Министерство юстиции зарегистрировало Приказ Министерства здравоохранения от 22 июня 2021 года, согласно которому с 1 января 2022-го будут действовать новые правила прохождения интернатуры. Изменения вводят для того, чтобы страна в случае наступления кризиса не осталась без специалистов нужных профессий.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
По словам главы ведомства Виктора Ляшко, со следующего года именно Минздрав будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, учитывая кадровые потребности государства. А еще министерство будет утверждать перечень способных баз стажировки врачей-интернов.
Абитуриентов ждет конкурс по рейтингу. В нем будут учитывать средний балл, результаты «КРОК-2» и объективного структурированного практического (клинического) экзамена.
Выпускник университета самостоятельно будет выбирать желаемую специальность, базу стажировки, а еще — высшее учебное заведение, в котором хочет проходить подготовку в интернатуре. Поступающий будет определять свои приоритеты среди таких заведений – можно будет выбрать 5.
Также отныне Минздрав совместно с Национальной службой здоровья и университетами ежегодно будет разрабатывать критерии определения баз стажировки и их перечень.
«Будущие врачи будут проходить подготовку в интернатуре только в учреждениях здравоохранения, где можно получить современные знания и необходимые практические навыки», — пишет ведомство.
Государственный заказ на подготовку врачей-интернов также будет формировать Минздрав с учетом реальных кадровых потребностей отрасли.
А еще в ведомстве напоминают, что в этом году Минздрав заказал обучение 4 658 будущих врачей за средства государственного бюджета. Такое количество бюджетных мест для абитуриентов 2021 года поступления будет распределено в 14 вузах, которые относятся к сфере управления Минздрава.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»Вчера, 10:05 - 3741 39
Новые тарифы на электроэнергию: как вписаться в нормуВчера, 08:05 - 8878 28
Правительство подготовило план по сокращению разрыва в зарплатах женщин и мужчинВчера, 16:00 - 406 17
Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплатыВчера, 15:00 - 1614 5
Талибам не удалось заполучить $9,5 млрд Центробанка АфганистанаВчера, 13:28 - 2113 5
Новые тарифы на электроэнергию: как вписаться в нормуВчера, 08:05 - 8878 28
В Украине обанкротился один из крупнейших производителей курятиныВчера, 10:10 - 4968 4
Владельцев самостроев в Украине обяжут платить земельный налогВчера, 19:05 - 4936
Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»Вчера, 10:05 - 3741 39
Должник погасил 15-летнюю задолженность по выплате алиментовВчера, 12:32 - 3740 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 836
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 545
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1631 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3021 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1228 5