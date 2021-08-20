С 2022 года заработает новая модель поступления в интернатуру

Министерство юстиции зарегистрировало Приказ Министерства здравоохранения от 22 июня 2021 года, согласно которому с 1 января 2022-го будут действовать новые правила прохождения интернатуры. Изменения вводят для того, чтобы страна в случае наступления кризиса не осталась без специалистов нужных профессий.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

По словам главы ведомства Виктора Ляшко, со следующего года именно Минздрав будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, учитывая кадровые потребности государства. А еще министерство будет утверждать перечень способных баз стажировки врачей-интернов.

Абитуриентов ждет конкурс по рейтингу. В нем будут учитывать средний балл, результаты «КРОК-2» и объективного структурированного практического (клинического) экзамена.

Выпускник университета самостоятельно будет выбирать желаемую специальность, базу стажировки, а еще — высшее учебное заведение, в котором хочет проходить подготовку в интернатуре. Поступающий будет определять свои приоритеты среди таких заведений – можно будет выбрать 5.

Также отныне Минздрав совместно с Национальной службой здоровья и университетами ежегодно будет разрабатывать критерии определения баз стажировки и их перечень.

«Будущие врачи будут проходить подготовку в интернатуре только в учреждениях здравоохранения, где можно получить современные знания и необходимые практические навыки», — пишет ведомство.

Государственный заказ на подготовку врачей-интернов также будет формировать Минздрав с учетом реальных кадровых потребностей отрасли.

А еще в ведомстве напоминают, что в этом году Минздрав заказал обучение 4 658 будущих врачей за средства государственного бюджета. Такое количество бюджетных мест для абитуриентов 2021 года поступления будет распределено в 14 вузах, которые относятся к сфере управления Минздрава.