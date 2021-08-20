Кабмин одобрил концепцию преобразования общежитий

Кабинет министров одобрил Концепцию Государственной целевой социальной программы восстановления и преобразования сети общежитий для проживания студентов вузов на 2022-2026 годы.

Распоряжение было принято 26 августа.

Как отмечается в документе, на начало 2019/20 учебного года, по данным Госстата, в стране функционирует 281 вуз, где получают высшее образование на разных уровнях более 1266 тыс. студентов. Ежегодно до 50% из них нуждаются в местах в общежитии. В крупных университетских центрах потребность в общежитиях для учащихся самая большая. Многие учащиеся не получают возможности поселиться в общежитии и вынуждены снимать частное жилье по высоким ценам.

На сегодня существует три типа общежитий, в которых проживают студенты. Самые распространенные – общежития эконом-класса. Это общежития с коридорной системой планировки, душевой комнатой в подвальном помещении (или одной на несколько этажей), кухней и санузлом на этаже.

Также есть общежития повышенной комфортности. Для них характерна секционная (блочная) планировка, где на две-четыре комнаты есть санузел, душевая или ванная комната, кое-где также кухня.

Самыми удобными считаются общежития гостиничного типа, в которых для каждой комнаты предусмотрен отдельный санузел с душевой (ванной) комнаты.

По приблизительным оценкам, среди всех общежитий, находящихся на балансе вузов, до 80% являются общежитиями эконом-класса, около 15% имеют признаки повышенной комфортабельности, лишь около 5% процентов – общежития гостиничного типа.

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Программу предполагается выполнить в течение 2022-2026 годов.

Пути и способы решения проблемы:

восстановление и расширение сети общежитий, что предполагает ремонт и реконструкцию старых общежитий, строительство новых общежитий (при необходимости), достройку недостроенных общежитий;

создание безопасных условий проживания и обеспечение доступности общежитий, что предполагает проведение ремонта систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотвода и канализации, модернизацию или установку систем противопожарной защиты, обеспечение общежитий средствами беспрепятственного доступа к объектам, создание условий доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения;

создание комфортабельных условий проживания путем оснащения общежитий дополнительными удобствами (спортивными залами, прачечными комнатами, помещениями для самостоятельной работы, залами для тренинговой и групповой работы, оборудованными современной мебелью, с доступом к Интернету);

увеличение количества общежитий гостиничного типа и повышенной комфортабельности;

внедрение энергосберегающих технологий, установка счетчиков на электроэнергию в жилых комнатах;

поэтапный процесс финансирования выполнения однотипных работ одновременно для всех определенных объектов высших учебных заведений соответствующей сферы управления.

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