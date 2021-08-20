Для Kyiv City Express хотят закупить 20 новых поездов

Для Kyiv City Express планируют закупить 20 новых поездов.

Об этом в комментарии ЦТС рассказал Александр Красноштан, курирующий данный проект в «Укрзализныце».

Также он назвал 7 направлений, по которым намерены пустить новые электропоезда.

«Первое направление — это Почайна-Вышгород, второе — Киев — Дарница — Нежин, третье — Киев — Дарница — Яготин, четвертое — Киев — Мироновка — Богуслав, пятое — Киев — Фастов — Белая Церковь — Узин, шестое — Киев — Фастов — Васильков, седьмое — Киев — Клавдиево», — отметил Красноштан.

Для этого, по его словам, нужно 20 электропоездов.

Как отметил Красноштан, это не обязательно будет Stadler, так как все решит тендер, который объявят в сентябре.

Первые же поезда хотят получить в 2022 году.

Также он отметил, что в УЗ знают о проблеме несоответствия высоты платформ в Киевской области под параметры поездов Stadler.

«Подвижной состав — это такой товар, который строится под инфраструктуру. Мы будем говорить с производителем, чтобы синхронизировать инфраструктуру и подвижной состав. Такая возможность есть и мы это сделаем. У нас задача, чтобы мы проходили как метро — бесшовно», — добавил Красноштан.

Также он рассказал о необходимости уменьшить расстояние между платформой и выходом из вагонов.

«Будем заказывать и подвижной состав и одновременно заниматься платформенным хозяйством. Поскольку платформы, построенные в 1977 и 1978 годах, не соответствуют уже сегодняшним требованиям», — подытожил Красноштан.