Для Kyiv City Express хотят закупить 20 новых поездов

Для Kyiv City Express планируют закупить 20 новых поездов.
Об этом в комментарии ЦТС рассказал Александр Красноштан, курирующий данный проект в «Укрзализныце».
Также он назвал 7 направлений, по которым намерены пустить новые электропоезда.
«Первое направление — это Почайна-Вышгород, второе — Киев — Дарница — Нежин, третье — Киев — Дарница — Яготин, четвертое — Киев — Мироновка — Богуслав, пятое — Киев — Фастов — Белая Церковь — Узин, шестое — Киев — Фастов — Васильков, седьмое — Киев — Клавдиево», — отметил Красноштан.
Для этого, по его словам, нужно 20 электропоездов.
Как отметил Красноштан, это не обязательно будет Stadler, так как все решит тендер, который объявят в сентябре.
Первые же поезда хотят получить в 2022 году.
Также он отметил, что в УЗ знают о проблеме несоответствия высоты платформ в Киевской области под параметры поездов Stadler.
«Подвижной состав — это такой товар, который строится под инфраструктуру. Мы будем говорить с производителем, чтобы синхронизировать инфраструктуру и подвижной состав. Такая возможность есть и мы это сделаем. У нас задача, чтобы мы проходили как метро — бесшовно», — добавил Красноштан.
Также он рассказал о необходимости уменьшить расстояние между платформой и выходом из вагонов.
«Будем заказывать и подвижной состав и одновременно заниматься платформенным хозяйством. Поскольку платформы, построенные в 1977 и 1978 годах, не соответствуют уже сегодняшним требованиям», — подытожил Красноштан.
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