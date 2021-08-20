Украина продаст ряд убыточных аграрных предприятий с землей

В Украине продадут около сотни государственных сельскохозяйственных предприятий. Большинство из них убыточны или уже не работают.
По итогам 2020 года агропредприятия, которые находятся в управлении Фонда государственного имущества, получили убыток в размере 48,2 млн грн.
Читайте также: Рост капинвестиций в Украине во втором квартале этого года составил 17,1% – Госстат
Антирейтинг возглавляет госпредприятие «Пуща Водица», у которого 32,4 млн грн убытков. Компания располагает более 2 тыс. га земель.
Второе место с минусом в 10,5 млн грн занял «Государственный резервный семенной фонд Украины». В тройку «лидеров» входит «Знаменский шовкосовгоз» — 2,8 млн грн убытков.
В Фонде государственного имущества намерены продавать соответствующие предприятия только в виде единых имущественных комплексов. Земли фирм не будут разбивать и отдавать в аренду.
Сейчас в перечень государственных компаний, подлежащих приватизации, включены 16 предприятий. Вопрос приватизации еще 43 комплексов решится после принятия законопроекта о распаевке государственных земель при приватизации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»Вчера, 10:05 - 3714 39
Новые тарифы на электроэнергию: как вписаться в нормуВчера, 08:05 - 8768 28
Правительство подготовило план по сокращению разрыва в зарплатах женщин и мужчинВчера, 16:00 - 398 17
Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплатыВчера, 15:00 - 1571 5
Талибам не удалось заполучить $9,5 млрд Центробанка АфганистанаВчера, 13:28 - 2088 5
Новые тарифы на электроэнергию: как вписаться в нормуВчера, 08:05 - 8768 28
В Украине обанкротился один из крупнейших производителей курятиныВчера, 10:10 - 4951 4
Владельцев самостроев в Украине обяжут платить земельный налогВчера, 19:05 - 4745
Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»Вчера, 10:05 - 3714 39
Должник погасил 15-летнюю задолженность по выплате алиментовВчера, 12:32 - 3706 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 835
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 545
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1630 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3021 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1228 5