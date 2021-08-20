Украина продаст ряд убыточных аграрных предприятий с землей

В Украине продадут около сотни государственных сельскохозяйственных предприятий. Большинство из них убыточны или уже не работают.

По итогам 2020 года агропредприятия, которые находятся в управлении Фонда государственного имущества, получили убыток в размере 48,2 млн грн.

Читайте также: Рост капинвестиций в Украине во втором квартале этого года составил 17,1% – Госстат

Антирейтинг возглавляет госпредприятие «Пуща Водица», у которого 32,4 млн грн убытков. Компания располагает более 2 тыс. га земель.

Второе место с минусом в 10,5 млн грн занял «Государственный резервный семенной фонд Украины». В тройку «лидеров» входит «Знаменский шовкосовгоз» — 2,8 млн грн убытков.

В Фонде государственного имущества намерены продавать соответствующие предприятия только в виде единых имущественных комплексов. Земли фирм не будут разбивать и отдавать в аренду.

Сейчас в перечень государственных компаний, подлежащих приватизации, включены 16 предприятий. Вопрос приватизации еще 43 комплексов решится после принятия законопроекта о распаевке государственных земель при приватизации.