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Украина продаст ряд убыточных аграрных предприятий с землей

Украина продаст ряд убыточных аграрных предприятий с землей

В Украине продадут около сотни государственных сельскохозяйственных предприятий. Большинство из них убыточны или уже не работают.

По итогам 2020 года агропредприятия, которые находятся в управлении Фонда государственного имущества, получили убыток в размере 48,2 млн грн.

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Антирейтинг возглавляет госпредприятие «Пуща Водица», у которого 32,4 млн грн убытков. Компания располагает более 2 тыс. га земель.

Второе место с минусом в 10,5 млн грн занял «Государственный резервный семенной фонд Украины». В тройку «лидеров» входит «Знаменский шовкосовгоз» — 2,8 млн грн убытков.

В Фонде государственного имущества намерены продавать соответствующие предприятия только в виде единых имущественных комплексов. Земли фирм не будут разбивать и отдавать в аренду.

Сейчас в перечень государственных компаний, подлежащих приватизации, включены 16 предприятий. Вопрос приватизации еще 43 комплексов решится после принятия законопроекта о распаевке государственных земель при приватизации.

По материалам Економічна Правда
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