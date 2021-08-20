Похитил в банке 630 тыс. грн: руководитель турфирмы на Киевщине уличен на махинациях с картами иностранцев

Полиция объявила подозрение руководителю туристической фирмы на Киевщине, который через махинации с картами иностранцев украл у государственного банка 630 тыс. грн.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, руководитель столичной компании, предоставляющей туристические услуги, проводил незаконные операции с использованием POS-терминала, арендованного у государственного банка. Для этого он использовал реквизиты банковских карт иностранных граждан.

Отмечается, что 21-летний житель Киевской области арендовал POS-терминал у одного из государственных банков для ведения хозяйственной деятельности. В дальнейшем с помощью системы дистанционного банковского обслуживания мужчина подключил услугу “Эквайринг”.

После этого он с помощью платежных данных клиентов иностранных банков провел 138 незаконных банковских операций без карт и ведома владельцев.

В пресс-службе добавили, что за совершенное преступление мужчине грозит до 12 лет заключения.