В Минсоцполитики рассказали, что будет с декретными выплатами: как и кому предоставляется помощь

Минсоцполитики объяснило, имеют ли право не застрахованные в системе общеобязательного государственного социального страхования женщины оформить пособие.

Об этом говорится в сообщении на странице Минсоцполитики.

Помощь не застрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования женщинам.

Согласно Закону Украины «О государственной помощи семьям с детьми», право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Какая женщина считается не застрахованной в системе общеобязательного государственного социального страхования?

Не застрахованными в системе общеобязательного государственного социального страхования считаются женщины:

• военнослужащие;

• женщины, уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации;

неработающие женщины или зарегистрированные в центре занятости как безработные;

аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования;

женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, не участвующие в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Пособие по беременности и родам предоставляется:

женщинам из числа военнослужащих — в размере 100 процентов денежного обеспечения;

женщинам, уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации — в размере 100 процентов среднемесячного дохода;

женщинам, зарегистрированным в центре занятости как безработные — в размере 100 процентов минимального размера пособия по безработице;

аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторам, студенткам учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования — в размере месячной стипендии;

неработающим женщинам и женщинам, зарегистрированным как субъекты предпринимательской деятельности, — в размере 25 процентов размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособного лица из расчета на месяц.

Куда обратиться для получения государственной помощи в связи с беременностью и родами. Заявление и документы принимают должностные лица исполнительного органа или центра предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Назначение и выплата государственной помощи семьям с детьми осуществляются органами социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту жительства заявителя.

Документы. Заявление (по форме, утвержденной Минсоцполитики); справка установленного образца (выдается лечебно-профилактическим учреждением).

Дополнительные:

• справка с основного места службы, учебы о том, что женщина служит, учится;

• справка ликвидационной комиссии об увольнении с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации;

справка из центра занятости, что женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная.

Условия предоставления пособия: Пособие в связи с беременностью и родами назначается, если обращение поступило не позднее чем через 6 месяцев со дня окончания отпуска в связи с беременностью и родам, и выплачивается за весь период отпуска.

Справка Finance.ua:

отпуск в связи с беременностью и родами составляет 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух или более детей — 70) календарных дней после родов.

женщинам, отнесенным к 1−4 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, помощь выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 — до родов и 90 — после родов).

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