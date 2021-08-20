В Минсоцполитики рассказали, что будет с декретными выплатами: как и кому предоставляется помощь

Минсоцполитики объяснило, имеют ли право не застрахованные в системе общеобязательного государственного социального страхования женщины оформить пособие.
Об этом говорится в сообщении на странице Минсоцполитики.
Помощь не застрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования женщинам.
Согласно Закону Украины «О государственной помощи семьям с детьми», право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Какая женщина считается не застрахованной в системе общеобязательного государственного социального страхования?
Не застрахованными в системе общеобязательного государственного социального страхования считаются женщины:
• военнослужащие;
• женщины, уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации;
Пособие по беременности и родам предоставляется:
Куда обратиться для получения государственной помощи в связи с беременностью и родами. Заявление и документы принимают должностные лица исполнительного органа или центра предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Назначение и выплата государственной помощи семьям с детьми осуществляются органами социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту жительства заявителя.
Документы. Заявление (по форме, утвержденной Минсоцполитики); справка установленного образца (выдается лечебно-профилактическим учреждением).
Дополнительные:
• справка с основного места службы, учебы о том, что женщина служит, учится;
• справка ликвидационной комиссии об увольнении с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации;
Условия предоставления пособия: Пособие в связи с беременностью и родами назначается, если обращение поступило не позднее чем через 6 месяцев со дня окончания отпуска в связи с беременностью и родам, и выплачивается за весь период отпуска.
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