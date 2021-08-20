Инвестирование экономики Донецкой области в 1 полугодии 2021 года превысило 10 млрд грн

В І полугодии 2021 года предприятиями и организациями Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) за счет всех источников финансирования использовано 10100,6 млн грн капитальных инвестиций, что с учетом изменений цен на 6,5% больше, чем в январе–июне предыдущего года. Во ІІ квартале 2021 года удалось преодолеть тенденцию снижения инвестиционной активности, которая возникла в прошлом году вследствие пандемии коронавирусной инфекции. По сравнению со ІІ кварталом 2020 года прирост инвестиций составил 34,3%.

На Донецкую область в І полугодии 2021 года приходилось 5,3% общего объема капитальных инвестиций в Украине. По этому показателю регион занял четвертое место после г. Киева, Днепропетровской и Киевской областей.

Промышленными предприятиями Донецкой области в І полугодии 2021 года освоено 6436,2 млн грн, или 63,7% всех капитальных инвестиций (в целом по Украине удельный вес инвестиций в промышленность в общем объеме капитальных инвестиций составил 38,3%). Во ІІ квартале 2021 года по сравнению со ІІ кварталом 2020 года инвестирование промышленности региона увеличилось на 35,8%, а с начала 2021 года против І полугодия предыдущего года – уменьшилось на 1,9%.

Среди промышленных видов деятельности больше всего инвестиций использовано в течение полугодия в металлургическом комплексе области – 3316,6 млн грн (32,8% инвестирования всей экономики и 51,5% капитальных инвестиций в индустрию), однако это на 6,8% меньше, чем в І полугодии 2020 года. Инвестиции в угольную отрасль в І полугодии 2021 года выросли на 8,0% и составили 1833,0 млн грн.

Инвестиции в жилищное строительство в І полугодии 2021 года составили 89,6 млн грн, или лишь 0,9% всех капитальных вложений (по Украине – 9,2%).

В целом по экономике области основным источником финансирования инвестиционной деятельности остаются собственные средства предприятий и организаций. В І полугодии 2021 года они составили 8890,5 млн грн, или 88,0% общего объема капитальных инвестиций. За счет средств государственного бюджета освоено 604,7 млн грн, или 6,0%, капитальные инвестиции за счет средств местных бюджетов составили 484,9 млн грн, или 4,8%. На банковские кредиты и другие заимствования в области приходилось 75,2 млн грн, или 0,7% объема всех капитальных инвестиций.