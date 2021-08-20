В Донецкой области бухгалтера фонда социального страхования будут судить за присвоение более 750 тысяч гривен

При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении должностного лица государственного учреждения, которое обвиняется в завладении денежными средствами в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 УК Украины).
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области накануне.
«С декабря 2019 года по ноябрь 2020 года главный специалист-бухгалтер Управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Донецкой области указала собственный счет в ведомости о выплате заработной платы работникам территориальных отделений и таким образом незаконно присвоила денежные средства в сумме 754 тысячи. При этом сама получала основную зарплату в другом банковском учреждении как сотрудник аппарата Управления. Максимальное наказание по санкциям статей — до 12 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
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