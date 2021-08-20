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Правительство увеличило расходы на развитие дорог госзначения до более 116 млрд грн

Правительство увеличило расходы на развитие дорог госзначения до более 116 млрд грн

Кабинет Министров на пять млрд грн увеличил расходы общего фонда госбюджета на развитие сети дорог государственного значения. После этого суммарные расходы на дороги составили 116,25 млрд грн, что на миллиард гривен превышает расходы 2020 года.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на правительственное постановление №891, которым внесены изменения в Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы.

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В феврале 2021 года Госпрограмма предусматривала расходы на дороги в размере 75,25 млрд грн, из них из государственного дорожного фонда – 46,56 млрд грн, общего фонда госбюджета – 0,25 млрд, средства международных финансовых организаций – 4,41 млрд грн, другие источники – 24,03 млрд грн. Совокупные расходы тогда планировались в размере 75,25 млрд грн, что было меньше предыдущего года.

В дальнейшем в госпрограмму еще несколько раз вносили изменения, которыми добавлялись расходы по разным направлениям. В частности, увеличили расходы по дорожному фонду до 82,56 млрд грн. Последние изменения предусматривают рост расходов из общего фонда госбюджета на пять млрд грн – до 116,25 млрд грн. Это десятая часть всех доходов госбюджета на 2021 год (1 107,42 млрд грн), или 9% от всех расходов госбюджета (1 345,05 млрд грн).

По материалам Mind
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