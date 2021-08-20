Правительство увеличило расходы на развитие дорог госзначения до более 116 млрд грн

Кабинет Министров на пять млрд грн увеличил расходы общего фонда госбюджета на развитие сети дорог государственного значения. После этого суммарные расходы на дороги составили 116,25 млрд грн, что на миллиард гривен превышает расходы 2020 года.
Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на правительственное постановление №891, которым внесены изменения в Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы.
Читайте также: В Офисе президента рассказали, когда начнут строить новую окружную дорогу вокруг Киева
В феврале 2021 года Госпрограмма предусматривала расходы на дороги в размере 75,25 млрд грн, из них из государственного дорожного фонда – 46,56 млрд грн, общего фонда госбюджета – 0,25 млрд, средства международных финансовых организаций – 4,41 млрд грн, другие источники – 24,03 млрд грн. Совокупные расходы тогда планировались в размере 75,25 млрд грн, что было меньше предыдущего года.
В дальнейшем в госпрограмму еще несколько раз вносили изменения, которыми добавлялись расходы по разным направлениям. В частности, увеличили расходы по дорожному фонду до 82,56 млрд грн. Последние изменения предусматривают рост расходов из общего фонда госбюджета на пять млрд грн – до 116,25 млрд грн. Это десятая часть всех доходов госбюджета на 2021 год (1 107,42 млрд грн), или 9% от всех расходов госбюджета (1 345,05 млрд грн).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговая сопоставит реальные доходы всех украинцев с официальными – МинфинВчера, 11:03 - 5094 14
Зеленский дал задание главам ОГА: новый завод в каждой областиВчера, 14:30 - 2178 11
Президент Эстонии посоветовала не инвестировать в УкраинуВчера, 16:45 - 2914 9
Пробки в Киеве можно уменьшить на 20% с помощью искусственного интеллектаВчера, 06:34 - 517 8
Министр финансов: «Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте»Около часа назад - 736 6
Налоговая сопоставит реальные доходы всех украинцев с официальными – МинфинВчера, 11:03 - 5094 14
Гетманцев посчитал, сколько денег украинцы хранят «под подушкой»Вчера, 14:00 - 3163 5
В Украине отменили запрет на отключение коммунальных услуг за долгиВчера, 16:00 - 3049 1
Президент Эстонии посоветовала не инвестировать в УкраинуВчера, 16:45 - 2914 9
Зеленский дал задание главам ОГА: новый завод в каждой областиВчера, 14:30 - 2178 11
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 771
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 510
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1413 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2916 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1192 5