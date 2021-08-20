Разработчики WhatsApp упростили проведение платежей в мессенджере

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp сделали проще процесс отправки денежных средств через платёжную систему WhatsApp Pay. Для этого в программу была добавлена новая кнопка, позволяющая совершить быстрый перевод средств.

В настоящее время нововведение доступно в бета-версии приложения.

Сейчас для отправки денежных средств пользователям WhatsApp требуется зайти на страницу действий в чате и выбрать соответствующую опцию. Нововведение предполагает появление дополнительной кнопки прямо в основном окне чата. Это сделает проще отправку платежей, поскольку пользователям не нужно будет открывать дополнительные меню и искать нужную функцию.

Согласно имеющимся данным, кнопка для проведения быстрых платежей появилась в бета-версии WhatsApp 2.21.17. Источник отмечает, что в iOS-версии мессенджера эта функция также появится вместе с выходом одной из следующих бета-версий приложения.

Сам же сервис WhatsApp Pay построен на основе платформы Unified Payments Interface, которая также является базой для других подобных сервисов, в том числе Google Pay и Flipkart PhonePe. Сервис подходит для бесплатной и быстрой отправки и получения денежных средств между двумя банковскими счетами.

Поскольку в настоящее время кнопка для проведения быстрых платежей через WhatsApp Pay доступна только некоторым пользователям бета-версии приложения, говорить о её появлении в стабильных версиях мессенджера ещё слишком рано. Очевидно, что она появится в стабильных версиях WhatsApp только после того, как разработчики убедятся в работоспособности функции.