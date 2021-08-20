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Opel показал компактный электрический сити-кар Rocks-e (фото)

Opel показал компактный электрический сити-кар Rocks-e (фото)

В ассортименте Opel появился компактный электрический сити-кар под названием Rocks-e. Фактически, это электромобиль Citroen Ami, представленный в прошлом году, но с шильдиком немецкого автопроизводителя.

Если полагаться на классификацию Европейского Союза, Opel Rocks-e не является даже автомобилем как таковым. Это, скорее, квадрицикл. В Германии им могут управлять молодые люди возрастом от 15 лет, у которых есть водительское удостоверение с категорией AM.

Длина Opel Rocks-e составляет 2.41 метра, ширина — 1.39 метра, вес — 471 килограмм. Радиус разворота — всего 7.2 метра, что позволяет удобно маневрировать в городе. В качестве силовой установки используется 6 кВт электромотор, который способен разгонять сити-кар до 45 км/час. Емкость аккумуляторов составляет 5.5 кВт*ч, этого должно хватать примерно на 75 км запаса хода, по циклу WLTP.

Внешний вид, как и интерьер, Opel Rocks-e практически полностью повторяет Citroen Ami. Отличия только в расцветке и некоторых деталях, включая 14-дюймовые колесные диски и фирменный Opel Vizor в передней части электрокара. В передних фарах и поворотниках используется LED-оптика. Объем багажного отделения в ногах у пассажира составляет 63 литра.

Opel пока не уточняет стоимость Rocks-e. В продажу сити-кар поступит уже этой осенью в Германии. На других европейских рынках он появится в 2022 году. Для сравнения, Citroen Ami оценивается в €6,000.

По материалам ITC.ua
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