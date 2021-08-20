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YouTube выплатил создателям контента более $30 млрд за последние три года

YouTube выплатил создателям контента более $30 млрд за последние три года

Технологические компании, занимающиеся развитием социальных сетей и медиаплатформ, с каждым годом тратят всё больше средств на выплаты создателям контента.

Принадлежащий Google видеосервис YouTube сообщил, что за последние три года сервис выплатил создателям контента более $30 млрд, а количество участников партнёрской программы превысило 2 млн пользователей и компаний, создающих для платформы оригинальный контент.

YouTube начал тратить часть получаемых от рекламы средств на выплаты авторам контента в 2007 году. В итоге была сформирована разветвлённая партнёрская программа, позволяющая монетизировать публикуемые пользователями ролики разными способами. Это было своевременным решением, поскольку в то время рекламодатели бойкотировали сервис из-за большого количества неприемлемых видео.

В 2018 году компания значительно сократила количество каналов с активированной монетизацией, ужесточив правила, но сейчас численность участников партнёрской программы вновь растёт.

Основные конкуренты YouTube, такие как Facebook, TikTok и Instagram, пытались переманивать создателей контента щедрыми выплатами, но до сих пор никто из них не преуспел в этом. Facebook для привлечения авторов даже отказалась от сбора комиссий до 2023 года. Но всё же YouTube остаётся самой популярной площадкой.

YouTube также выплачивает вознаграждение традиционным СМИ, которые публикуют видео на платформе. Какая часть от общей суммы выплат достаётся компаниям неизвестно, но, по мнению специалистов, огромная часть выплат уходит именно независимым авторам контента, которые выбрали YouTube для монетизации своих видео.

По материалам 3dnews.ru
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