Huawei анонсировала новый электрокар на HarmonyOS

Руководители Huawei, CATL и Changan Automobile объявили о создании совместного автомобильного бренда Avita. В ходе конференции, посвящённой сотрудничеству трёх вендоров, их представители анонсировали дебютную модель новой серии электрокаров.

Новинку под названием Avita E11 показали только в рекламном ролике, не раскрывая всех деталей ее дизайна. Судя по силуэту, речь о новом кроссовере. Технические характеристики электромобиля в рамках мероприятия производители не раскрыли, ограничившись заявлением о его выпуске в конце текущего года.

При этом стало известно, что бортовые приборы Avita E11 будут работать под управлением HarmonyOS, включающей широкий набор функций помощи в вождении. Кроме того, электрокар получит аккумуляторные батареи производства CATL, а его сборка будет производиться на мощностях Changan Automobile. Точная дата релиза и цена автомобиля пока не объявлены.