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Подавать ли отчетность за недвижимость, которую облагают налогом по нулевой ставке

Подавать ли отчетность за недвижимость, которую облагают налогом по нулевой ставке

Ставки налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка для объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических и юридических лиц, устанавливаются по решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных общин в размере, не превышающем 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 кв. метр базы налогообложения.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Плательщики налога – юридические лица самостоятельно рассчитывают сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года подают контролирующему органу по местонахождению объекта/объектов налогообложения декларацию по налогу на недвижимое имущество по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Относительно вновь созданного объекта жилой и/или нежилой недвижимости декларация юридическим лицом – плательщиком подается в течение 30 календарных дней со дня возникновения права собственности на такой объект, а налог уплачивается, начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

Как отметили в ГНС, за объекты жилой и/или нежилой недвижимости, находящиеся в собственности юридических лиц, по которым по решению сельского, поселкового или городского совета установлены нулевые ставки, Декларация подается на общих основаниях.

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По материалам Finance.UA
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