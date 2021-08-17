Подавать ли отчетность за недвижимость, которую облагают налогом по нулевой ставке

Ставки налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка для объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических и юридических лиц, устанавливаются по решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных общин в размере, не превышающем 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 кв. метр базы налогообложения.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Плательщики налога – юридические лица самостоятельно рассчитывают сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года подают контролирующему органу по местонахождению объекта/объектов налогообложения декларацию по налогу на недвижимое имущество по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.
Относительно вновь созданного объекта жилой и/или нежилой недвижимости декларация юридическим лицом – плательщиком подается в течение 30 календарных дней со дня возникновения права собственности на такой объект, а налог уплачивается, начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.
Как отметили в ГНС, за объекты жилой и/или нежилой недвижимости, находящиеся в собственности юридических лиц, по которым по решению сельского, поселкового или городского совета установлены нулевые ставки, Декларация подается на общих основаниях.
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