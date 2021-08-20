0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

BMW готовит приложение Apple Watch для управления электромобилем BMW i4

BMW готовит приложение Apple Watch для управления электромобилем BMW i4

Автопроизводитель BMW работает над запуском совершенно нового приложения Apple Watch для просмотра информации об автомобиле, блокировки и разблокировки дверей, управления климат-контролем, просмотра информации с камер и многого другого.

В преддверии релиза BMW просит пользователей Apple Watch предоставить отклик, ответив на различные вопросы, например, какие функции они хотят видеть и какие из них наиболее важны.

Отмечается, что опрос пользователей Apple Watch проводится в преддверии запуска полностью электрического BMW i4 осенью 2021 года в Европе и в 2022 году в США.


Фото: ixbt.com

Конечно, новое приложение Apple Watch будет работать не только с новым BMW i4, однако автопроизводитель показывает именно этот автомобиль на изображении в опросе.


Фото: ixbt.com

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.