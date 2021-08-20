BMW готовит приложение Apple Watch для управления электромобилем BMW i4

Автопроизводитель BMW работает над запуском совершенно нового приложения Apple Watch для просмотра информации об автомобиле, блокировки и разблокировки дверей, управления климат-контролем, просмотра информации с камер и многого другого.

В преддверии релиза BMW просит пользователей Apple Watch предоставить отклик, ответив на различные вопросы, например, какие функции они хотят видеть и какие из них наиболее важны.

Отмечается, что опрос пользователей Apple Watch проводится в преддверии запуска полностью электрического BMW i4 осенью 2021 года в Европе и в 2022 году в США.



Фото: ixbt.com

Конечно, новое приложение Apple Watch будет работать не только с новым BMW i4, однако автопроизводитель показывает именно этот автомобиль на изображении в опросе.



Фото: ixbt.com