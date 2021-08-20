BMW готовит приложение Apple Watch для управления электромобилем BMW i4

Автопроизводитель BMW работает над запуском совершенно нового приложения Apple Watch для просмотра информации об автомобиле, блокировки и разблокировки дверей, управления климат-контролем, просмотра информации с камер и многого другого.
В преддверии релиза BMW просит пользователей Apple Watch предоставить отклик, ответив на различные вопросы, например, какие функции они хотят видеть и какие из них наиболее важны.
Отмечается, что опрос пользователей Apple Watch проводится в преддверии запуска полностью электрического BMW i4 осенью 2021 года в Европе и в 2022 году в США.
Фото: ixbt.com
Конечно, новое приложение Apple Watch будет работать не только с новым BMW i4, однако автопроизводитель показывает именно этот автомобиль на изображении в опросе.
Фото: ixbt.com
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что можно было купить на 100 гривен в 1996 году, а что можно сейчасВчера, 08:07 - 22639 13
Коммунальные тарифы в Украине и Польше: сравнение КГГАВчера, 10:34 - 1558 9
Верховная Рада поддержала законопроект о большом Государственном Гербе УкраиныВчера, 19:12 - 282 6
Украинцам насчитали налоги на квартиры: на уплату без штрафа осталось несколько недельВчера, 21:16 - 1100 3
Средняя зарплата среди вакансий учителей не дотягивает до 7 тыс. гривен, – Центр занятостиВчера, 17:24 - 368 3
Что можно было купить на 100 гривен в 1996 году, а что можно сейчасВчера, 08:07 - 22639 13
Аналитики спрогнозировали курс доллара на три годаВчера, 15:22 - 4429
Возраст в IT: каким кандидатам предлагают самые высокие зарплатыВчера, 09:42 - 4411 1
Как копить, откладывать и экономить: 5 эффективных методовВчера, 14:09 - 2760 2
Газовый счетчик в квартире: за чей счет устанавливается и как получить компенсациюВчера, 12:21 - 2551
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 595
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 449
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1235 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2726 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1142 5