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Пробки в Киеве можно уменьшить на 20% с помощью искусственного интеллекта

Пробки в Киеве можно уменьшить на 20% с помощью искусственного интеллекта

Киевские чиновники провели очередной раунд коммуникаций с норвежской компанией “Q Free” – одним из лидеров управления интеллектуальными транспортными системами, которые используются в крупных городах США и Европы.

Представители компании уже были в Киеве и анализировали нашу дорожно-транспортную сеть и подготовили предложения, которые, по их мнению, можно будет применить в Киеве.

Эти и другие предложения от ведущих компаний по управлению ИТС мира рассматривают на рабочей группе в Центре организации дорожного движения.

По мнению специалистов, при условии качественного управления трафиком существующая улично-дорожная сеть Киева имеет дополнительный резерв для повышения пропускной способности почти на 20%. ИТС предвидит затор еще до того, как он возникнет, и перенаправляет автомобильные потоки на менее загруженные участки дорог. Искусственный интеллект в автоматическом режиме меняет циклограммы светофорных объектов десятки раз в час в зависимости от трафика.

В результате это улучшает управление трафиком, экономит средства и личное время горожан.

По материалам Телеканал 24
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