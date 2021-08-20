В Киеве с июля увеличился тариф на воду: кто устанавливает цены на водоснабжение

Тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливает не сам водоканал, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).
Об этом сообщает ЧАО «АК „Киевводоканал“».
Процедура формирования тарифа:
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«Принятие Закона 1060 позволило Киевводоканалу с
Что входит в тариф на холодное водоснабжение и водоотведение в Киеве:
Инфографика: Киевводоканал
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