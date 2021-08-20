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В Киеве с июля увеличился тариф на воду: кто устанавливает цены на водоснабжение

В Киеве с июля увеличился тариф на воду: кто устанавливает цены на водоснабжение

Тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливает не сам водоканал, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Об этом сообщает ЧАО «АК „Киевводоканал“».

Процедура формирования тарифа:

  • Киевводоканал формирует расчеты тарифа на будущий год и подает их на рассмотрение и утверждение в НКРЭКУ ежегодно, ведь цены на реагенты, горюче-смазочные материалы и, особенно, электроэнергию постоянно растут, а если водоканал не будет учитывать эти изменения, то не сможет обеспечить полноценную работу предприятия;
  • перед изменением тарифов обязательно проводятся открытые обсуждения с привлечением местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, когда от всех заинтересованных лиц принимаются замечания и предложения;
  • после этого НКРЭКУ принимает окончательное решение.

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«Принятие Закона 1060 позволило Киевводоканалу с 01.07.2021 года применить новый экономически обоснованный тариф на водоснабжение и водоотвод, который составляет 25,38 грн. Рост составляет лишь 3,6 грн», — заявили в компании.

Что входит в тариф на холодное водоснабжение и водоотведение в Киеве:

  • заработная плата в структуре тарифа занимает около 33%;
  • электроэнергия — 19%;
  • отчисления на инвестиционную программу — около 9%;
  • остальные 39% – это расходы на реагенты для очистки и обеззараживания воды, материалы для осуществления ремонтов оборудования и сетей, уплату налогов и тому подобное.


Инфографика: Киевводоканал

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По материалам Finance.UA
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