АМКУ признал «Днепропетровский стрелочный завод» монополистом

Антимонопольный комитет признал АО «Днепропетровский стрелочный завод» (ДнСЗ) монополистом на рынке стрелочной продукции.

Об этом сообщается на сайте комитета.

В АМКУ установили, что с 2016 года по июнь 2018 только два производителя стрелочной продукции в Украине имели сертификаты соответствия. Это Днепропетровский и Керченский стрелочные заводы (с марта 2014 года находится на временно оккупированной территории Крымского полуострова). Последний принадлежал бизнесмену Ринату Ахметову. Завод в Керчи в 2016 году лишили сертификата, и ДнСЗ остался единственным производителем в Украине.

«Учитывая указанное и в соответствии со статьей 12 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», сегодня, 19 августа, акционерное общество «Днепропетровский стрелочный завод» признано Комитетом занимавшим монопольное (доминирующее) положение на рынке стрелочных переводов для железнодорожных путей общего пользования в период с 01.01.2016 по 30.06.2018 с долей 100%», – говорится в сообщении.

Также Комитет установил, что в указанный период стрелочные переводы в Украину не импортировались. Основными препятствиями для вступления новых игроков на украинский рынок были:

необходимость привлечения значительных объемов капитальных инвестиций для запуска производственного процесса;

административные препятствия: взимание антидемпинговой пошлины для товаров из Российской Федерации, необходимость получения сертификата соответствия, обязательное прохождение приемных испытаний и получение рекомендаций к постановке на производство соответствующей продукции.

«Заметим, признание предприятия монополистом не влечет за собой наказания, если предприятие не нарушало конкурентного законодательства. В то же время этот статус накладывает на него обязательства более ответственно относиться к собственной деятельности и не допускать злоупотреблений собственным монопольным положением», – отметили в АМКУ.