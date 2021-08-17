Украина и Польша могут создать мощный газовый хаб в Восточной Европе

Украина и Польша могут создать мощный газовый коридор по маршруту север-юг, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы.
Об этом рассказал генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передает пресс-служба ОГТСУ.
«Мы убеждены, что Польша и Украина имеют все необходимое для создания общего интегрированного газового хаба в Восточной Европе. Имея доступ к Трансбалканскому газопроводу, наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы, то есть восточного фланга НАТО», — считает глава ОГТСУ.
По его словам, Польша планирует значительно увеличить потребление газа, что потребует дополнительной гибкости и источников газа. В то же время Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами, которые находятся всего в 80 км от границы.
Наше государство может предложить 10 млрд кубометров мощностей по хранению газа, а также доступ польским трейдерам к поставкам газа с юга: из Турции, Болгарии, Румынии и Венгрии.
В свою очередь, Украина заинтересована в укреплении своей энергетической безопасности через доступ к терминалам СПГ в Польше, что позволит осуществлять прямой импорт в нашу страну.
«Все это требует модернизации инфраструктуры между нашими странами. Сейчас гарантированные мощности доступны в направлении из Украины в Польшу, но не в обратном. С нашей стороны мы провели всю необходимую работу и готовы принимать до 6,6 млрд куб. м в год на польско-украинской границе, если польская сторона готова предоставить такой объем при определенном давлении в трубопроводе», — добавил Макогон.
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