0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

Государству можно сэкономить миллионы, если искать менеджмент через службу занятости – Минэкономики

Государству можно сэкономить миллионы, если искать менеджмент через службу занятости – Минэкономики

Государственная служба занятости (ГСЗ) должна усовершенствовать свою работу и уменьшить дисбаланс между потребностями безработных и вакансиями.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Во время общения с профессиональными ассоциациями и федерациями услышал пожелания к Государственной службе занятости углубить сотрудничество и взаимодействие. Именно поэтому будем перезагружать работу службы, чтобы сделать ее деятельность эффективной для граждан и бизнеса», — отметил Любченко.

Среди первоочередных задач для работы службы первый вице-премьер-министр отметил активизацию взаимодействия с работодателями для определения и удовлетворения их потребностей. Также следует наладить взаимодействие с государственными органами власти, чтобы получать актуальную информацию об активно развивающемся бизнесе для обеспечения его работниками и решения вопросов занятости. Еще одним важным направлением является цифровизация работы ГСЗ.

«Украина на пороге перехода в безбумажный режим работы государственных органов. Именно поэтому служба должна идти в сторону цифровизации процессов и увеличения перечня онлайн услуг. Крайне необходимо наладить процессы обмена информацией с органами государственной власти», — подчеркнул Любченко.

Он предложил ГСЗ расширить и осовременить перечень своих услуг, например, участвовать в конкурсах по поиску членов наблюдательных советов и правлений государственных предприятий.

«Государственные миллионы тратят на услуги частных компаний по поиску менеджмента и наблюдательных советов. Считаю, что эти функции может выполнять ДСЗ. Но следует активизировать свою деятельность и превратиться в современного рекрутера», — добавил Любченко.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.