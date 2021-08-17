Государству можно сэкономить миллионы, если искать менеджмент через службу занятости – Минэкономики

Государственная служба занятости (ГСЗ) должна усовершенствовать свою работу и уменьшить дисбаланс между потребностями безработных и вакансиями.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Во время общения с профессиональными ассоциациями и федерациями услышал пожелания к Государственной службе занятости углубить сотрудничество и взаимодействие. Именно поэтому будем перезагружать работу службы, чтобы сделать ее деятельность эффективной для граждан и бизнеса», — отметил Любченко.

Среди первоочередных задач для работы службы первый вице-премьер-министр отметил активизацию взаимодействия с работодателями для определения и удовлетворения их потребностей. Также следует наладить взаимодействие с государственными органами власти, чтобы получать актуальную информацию об активно развивающемся бизнесе для обеспечения его работниками и решения вопросов занятости. Еще одним важным направлением является цифровизация работы ГСЗ.

«Украина на пороге перехода в безбумажный режим работы государственных органов. Именно поэтому служба должна идти в сторону цифровизации процессов и увеличения перечня онлайн услуг. Крайне необходимо наладить процессы обмена информацией с органами государственной власти», — подчеркнул Любченко.

Он предложил ГСЗ расширить и осовременить перечень своих услуг, например, участвовать в конкурсах по поиску членов наблюдательных советов и правлений государственных предприятий.

«Государственные миллионы тратят на услуги частных компаний по поиску менеджмента и наблюдательных советов. Считаю, что эти функции может выполнять ДСЗ. Но следует активизировать свою деятельность и превратиться в современного рекрутера», — добавил Любченко.

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