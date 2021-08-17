Предпринимателям упростили присоединение к электросетям: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 5009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям».

Об этом говорят данные на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ вводит принцип «единого окна» для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получение информации, которая необходима для проектирования и проведения строительно-монтажных работ.

Отмечается, что законопроект устраняет сложную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.

Кроме того, документ предусматривает принцип молчаливого согласия при утверждении органами исполнительной и местной власти проектов землеустройства по отводу земельных участков и предоставления их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергетической инфраструктуры.

При этом внесение изменений в Государственный земельный кадастр сокращается до одного дня, урегулируется вопрос отказа в государственной регистрации участка в кадастре.