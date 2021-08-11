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Экс-работники Netflix торговали инсайдерской информацией, заработав более $3 млн

Экс-работники Netflix торговали инсайдерской информацией, заработав более $3 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила трем бывшим программистам Netflix обвинения в торговле инсайдерской информацией.

По оценкам SEC, эти программисты с двумя сообщниками сумели заработать более $3 млн, продавая конфиденциальную информацию о росте абонентской базы Netflix.

Обвинения касаются периода 2016-2017 годов, когда программист Сун Мо Цзюнь, который работал в Netflix, и его коллеги передавали конфиденциальную информацию о количестве подписчиков брату Суна и его другу, а те использовали ее для покупки или продажи акций Netflix перед публикацией финансовой отчетности компании.

После увольнения из Netflix в 2017 году этот программист привлек к схеме двух бывших коллег-программистов, которые начали снабжать его этой информацией.

Свои действия они обсуждали в приложениях для обмена сообщениями с шифрованием, чтобы их не могли отследить. Схема действовала в течение трех лет, принеся участникам $3,1 млн прибыли.

Иск подан в федеральный суд Сиэтла. Одновременно в отношении четырех из пятерых обвиняемых возбуждено уголовное дело прокуратурой Западного округа штата Вашингтон, что может закончиться приговором, предусматривающим лишение свободы.

По материалам Mind
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