Экс-работники Netflix торговали инсайдерской информацией, заработав более $3 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила трем бывшим программистам Netflix обвинения в торговле инсайдерской информацией.
По оценкам SEC, эти программисты с двумя сообщниками сумели заработать более $3 млн, продавая конфиденциальную информацию о росте абонентской базы Netflix.
Обвинения касаются периода 2016-2017 годов, когда программист Сун Мо Цзюнь, который работал в Netflix, и его коллеги передавали конфиденциальную информацию о количестве подписчиков брату Суна и его другу, а те использовали ее для покупки или продажи акций Netflix перед публикацией финансовой отчетности компании.
После увольнения из Netflix в 2017 году этот программист привлек к схеме двух бывших коллег-программистов, которые начали снабжать его этой информацией.
Свои действия они обсуждали в приложениях для обмена сообщениями с шифрованием, чтобы их не могли отследить. Схема действовала в течение трех лет, принеся участникам $3,1 млн прибыли.
Иск подан в федеральный суд Сиэтла. Одновременно в отношении четырех из пятерых обвиняемых возбуждено уголовное дело прокуратурой Западного округа штата Вашингтон, что может закончиться приговором, предусматривающим лишение свободы.
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