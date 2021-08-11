Нацполиция расследует махинации с газом на 5 млн евро

Национальная полиция Украины расследует уголовное дело в отношении возможных мошеннических действий по завладению имуществом венгерского трейдера Energy Strategy Kft на 5 млн евро группой украинских компаний.

Об этом свидетельствует заявление полиции.

В тексте заявления, оказавшегося в распоряжении редакции, речь идет о следующих украинских компаниях — ООО «Трансгазпостач», ООО «Трейдер Газ», ООО «Газ Лидер», ООО «Тех Пром Газ».

В частности, проверяется фактическая причастность бенефициаров данных компаний, связанной с ними группы бизнесменов и болгарского газотрейдера WPG, которые поставляют газ в Украину, к завладению газом и средствами венгерской компании — нерезидента Украины Energy Strategy Kft на сумму более 5 млн евро.

Стоит отметить, что эти компании фигурируют как минимум в 7 уголовных производствах, среди которых фиктивная реализация контрабандного газа на 470 млн грн и нанесение ущерба украинскому государству на сумму около 200 млн грн.