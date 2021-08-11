Власти Харькова разоблачили в «сливе» бюджета

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета 16 августа заключил договор с КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» по текущему ремонту кровли в многоквартирном жилом доме по ул. Фейербаха, 3 на 147,3 тыс. грн.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) со ссылкой на публичные закупки «ProZorro».

«Всего должны переложить 151 кв. м кровли из профилированного листа. Стоимость перекладывания 1 кв. м кровли по адресу составит 975,2 грн. Это значительно дороже, чем рыночные цены на такие работы.

Например, Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» заказывал в сентябре-ноябре прошлого года у ООО «Кессон» такой же ремонт кровли из профилированного листа по 437−442 грн за 1 кв. м. Во время ремонта кровли в Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт» профнастил из оцинкованной стали обошелся по 152 грн за 1 кв. м на 75,8 тыс. грн. Во время текущего ремонта кровли в многоквартирном жилом доме по ул. Фейербаха, 3, профнастил обошелся по 298 грн за 1 кв. м. на 54 тыс. грн. То есть переплата только на этой позиции составила более 20 тыс. грн», — прокомментировали в ХАЦ.

Также в Центре указывают, что закупку провели на работы, которые уже сделаны.

«Как говорят жители дома по ул. Фейербаха, 3, ремонт кровли у них сделали еще где-то месяц назад. А договор подписали два дня назад. Такая практика ремонтов в Харькове действует уже не один год, но правоохранители ее каким-то чудом не замечают. В 2021 году Департамент жилищно-коммунального хозяйства заключил с КП „Харьковское ремонтно-строительное предприятие“ уже 80 договоров на ремонты кровель в жилых домах на 9,3 млн грн», — отметили в ХАЦ.