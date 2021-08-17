Показан Genesis GV60 — первый люксовый электромобиль на платформе Hyundai E-GMP

Разработанная Hyundai Motor платформа E-GMP уже легла в основу электромобилей Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, но в семействе торговых марок корейского гиганта имеется и Genesis, которому отведена роль люксового флагмана. Первенцем марки на платформе E-GMP станет электрический кроссовер GV60, который уже раскрыл свой дизайн, но не разглашает технических характеристик.

Строго говоря, GV60 не может считаться первым электромобилем марки Genesis, поскольку она уже представила версию седана G80 на электротяге, но если последний просто стал электрифицированным аналогом своего собрата с ДВС, то GV60 изначально создавался как электромобиль на специализированной платформе E-GMP.

На рынок США Genesis GV60 выйдет в следующем году, а потому подробные технические характеристики новинки будут раскрыты до конца этого года, и сейчас можно наблюдать только внешность и особенности интерьера этого электромобиля повышенной комфортности.

Соотношение диаметра колёс и колёсной базы создаёт впечатление относительной компактности электромобиля. Необходимость оптимизировать аэродинамический профиль кузова не привела к созданию существенных неудобств для рослых пассажиров, размещаемых на заднем ряду сидений. Крышку багажника увенчал небольшой спойлер.

Короткие свесы являются отличительной чертой многих электромобилей, поскольку отсутствие ДВС даёт конструкторам больше свободы в отношении компоновки. Дверные ручки утапливаются в «транспортном» положении для снижения аэродинамического сопротивления, но данный приём уже давно взяли на вооружение Tesla и Jaguar Land Rover.



Фото: Genesis

Вместо зеркал заднего вида предусмотрены камеры, что тоже должно улучшать аэродинамику. Данный приём тоже демонстрировали ранее серийные автомобили Audi и Lexus, и наличие данной опции во многом будет определяться законодательными требованиями к оснащению транспортных средств на рынке конкретной страны.

Мониторы в основании передних стоек со стороны салона призваны заменить привычные зеркала заднего вида, на них будет выводиться изображение с внешних камер, обращённых против хода.



Фото: Genesis

Органы управления не несут особых революционных изменений, ведь даже селектор режимов движения в виде шайбы стал нормой на многих моделях серийных авто, а Tesla и вовсе намеревается заменить его программными ползунками. Полного перехода на сенсорный интерфейс Genesis не демонстрирует, разумный минимум физических кнопок присутствует на панели и центральном тоннеле. Приборная панель отображается на вытянутом сенсорном дисплее, отображающем всю необходимую информацию.

Достаточно крупный кожух центрального тоннеля содержит вместительную нишу для хранения вещей и увенчан широким подлокотником. Рулевое колесо тоже насыщено органами управления, что должно благоприятно сказаться на безопасности движения.