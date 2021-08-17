LG показала передачу данных в сети 6G на расстояние 100 метров

Компания LG Electronics объявила о важном достижении в рамках развития технологий мобильной связи шестого поколения (6G).
Специалистам удалось передать и принять информацию на расстоянии более 100 метров с использованием терагерцового (ТГц) частотного диапазона.
Стандартизация 6G ожидается ориентировочно в 2025 году. Приблизительно через четыре года после этого начнётся коммерческое внедрение систем связи шестого поколения. Иными словами, первые 6G-сервисы станут доступны абонентам в конце этого или в начале следующего десятилетия.
Для сетей 6G рассматривается возможность применения терагерцового спектра. Сложность заключается в том, что в данном диапазоне наблюдаются значительные потери мощности при передаче сигналов, да и радиус действия не слишком велик. Поэтому необходимы специальные усилители для генерации стабильных сигналов. Как раз такой усилитель и был опробован в рамках испытаний.
Изображение: LG
Эксперимент проводился исследователями LG в сотрудничестве со специалистами Общества Фраунгофера. Передача данных осуществлялась между Институтом имени Генриха Герца и Берлинским техническим университетом в Германии.
Изображение: LG
Протестированный усилитель может генерировать стабильные сигналы в частотном диапазоне от 155 до 175 ГГц. В рамках эксперимента были опробованы такие технологии, как Adaptive Beamforming и High Gain Antenna Switching. В целом, эксперимент прошёл успешно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина построит большой флот до 2035 года - ЗеленскийВчера, 10:45 - 1030 17
На столичных дорогах появился «фантом»: проверяют скорость машинПозавчера, 13:02 - 3536 14
Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobankВчера, 10:00 - 3620 4
Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грнВчера, 12:47 - 175 4
«Укрзализныця» направит средства от повышения тарифов на ремонт инфраструктурыВчера, 07:45 - 186 3
Какие профессии являются наиболее востребованными в Украине (исследование)Вчера, 09:01 - 5569 1
Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobankВчера, 10:00 - 3620 4
Сентябрь будет сложным, но осенью гривна укрепится: инвестиционный аналитик назвал причиныВчера, 13:00 - 2035
МАУ устроила распродажу билетов: скидки до 30%Вчера, 15:01 - 1794
Украина построит большой флот до 2035 года - ЗеленскийВчера, 10:45 - 1030 17
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 245
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 819 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2343 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1009 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 892