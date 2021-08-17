LG показала передачу данных в сети 6G на расстояние 100 метров

Компания LG Electronics объявила о важном достижении в рамках развития технологий мобильной связи шестого поколения (6G).

Специалистам удалось передать и принять информацию на расстоянии более 100 метров с использованием терагерцового (ТГц) частотного диапазона.

Стандартизация 6G ожидается ориентировочно в 2025 году. Приблизительно через четыре года после этого начнётся коммерческое внедрение систем связи шестого поколения. Иными словами, первые 6G-сервисы станут доступны абонентам в конце этого или в начале следующего десятилетия.

Для сетей 6G рассматривается возможность применения терагерцового спектра. Сложность заключается в том, что в данном диапазоне наблюдаются значительные потери мощности при передаче сигналов, да и радиус действия не слишком велик. Поэтому необходимы специальные усилители для генерации стабильных сигналов. Как раз такой усилитель и был опробован в рамках испытаний.



Изображение: LG

Эксперимент проводился исследователями LG в сотрудничестве со специалистами Общества Фраунгофера. Передача данных осуществлялась между Институтом имени Генриха Герца и Берлинским техническим университетом в Германии.



Изображение: LG

Протестированный усилитель может генерировать стабильные сигналы в частотном диапазоне от 155 до 175 ГГц. В рамках эксперимента были опробованы такие технологии, как Adaptive Beamforming и High Gain Antenna Switching. В целом, эксперимент прошёл успешно.