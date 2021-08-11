Летающие «ланосы» или перспектива в будущем: что украинцы думают о создании государственного авиаперевозчика

Недавно Президент Владимир Зеленский рассказал о планах создать в Украине конкурентоспособного государственного авиаперевозчика. Более того, такой шаг планируют осуществить при поддержке международных партнеров, то есть за кредитные средства.
По словам гаранта, это позволит обеспечить украинцам доступные и удобные перелеты между регионами страны.
Читатели портала Finance.ua активно реагировали на новость о появлении государственного авиаперевозчика. Вот что писали на форуме и в наших соцсетях.
Некоторые пользователи заявили о потребности страны в таком перевозчике, но отмечали, что все процессы, в частности его создание, должны быть прозрачными.
Однако подавляющее большинство комментаторов утверждали, что государственный авиаперевозчик станет очередным убыточным предприятием.
А таких, кстати, в Украине около 82%: в соответствии с мониторингом эффективности управления объектами государственной собственности за 2020 год из 3 343 госпредприятий лишь 947 являются прибыльными, а это 28% от их общего количества.
И все бы ничего, но, по словам читателей, платить за такие убытки будут украинцы из собственных карманов.
Кстати, многие пользователи, в том числе и Anatoliy, утверждали, что украинским властям прежде всего стоит привести в порядок государственную «Укрзализныцю», а лишь потом браться за авиаотрасль.
Форумчанин с ником Tabak уверен, что в случае создания государством авиакомпании украинцам предложат летать на «ланосах». В то время как директоры предприятия будут получать зарплаты в шестизначных суммах.
Пользователь Dmitry Lusenok в нашем Telegram-канале видит в этом «схему»: через несколько лет после создания государственной авиакомпании власти смогут передать ее в приватизацию. Хорошо это или плохо — напишите в комментариях.
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