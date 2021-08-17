OPPO представила беспроводную зарядку

Компания OPPO представила беспроводное зарядное устройство мощностью 15 Вт. Новинка под названием OPPO Wireless Charger 15W с номером модели OAWV03 поддерживает протокол беспроводной зарядки Qi, поэтому способна заряжать практически любой мобильный гаджет.

Зарядное устройство OPPO Wireless Charger 15W оснащено портом USB Type-C и поставляется в комплекте с кабелем USB Type-A — USB Type-C. ЗУ получило шесть уровней защиты, включая защиту от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и перегрузки по току, а также поддерживает функцию обнаружения посторонних предметов.



Фото: 4pda.to

Корпус новинки включает светодиодный индикатор, выполнен в белом цветовом решении и имеет нескользкую поверхность, исключающую смещение смартфонов и других устройств.

Устройство OPPO Wireless Charger 15W уже поступило в продажу по цене $15.