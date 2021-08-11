0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши для прохождения отопительного сезона

ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши для прохождения отопительного сезона

В Украину поступила первая партия 2,7 тыс. тонн импортного угля, приобретенная компанией «ДТЭК Энерго» у Польше.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Поставка предусмотрена в рамках подписанного недавно компанией ДТЭК Энерго и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. тонн. Уголь прибыл на железнодорожную станцию „Львов“ (Львовская обл.), после чего он сегодня же будет доставлен для нужд Добротворской ТЭС», — сообщили в компании.

Планируется, что поставки угля будут происходить в ежедневном режиме.

Контракт на импорт топлива предусматривает поставку угля в период с августа 2021 по январь 2022 г. включительно. Он предназначен для нужд ТЭС «ДТЭК Энерго», в том числе генерации «ДТЭК Западэнерго», чьи станции находятся рядом с границей с Польшей.

В ДТЭК отметили, что импорт угля стал возможен благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен.

Справка Finance.ua:

  • 13 августа ДТЭК заключил соглашение на поставку 320 тыс. тонн энергетического угля из Польши;
  • в компании также ожидают уголь из Казахстана, а также ведут переговоры с поставщиками из США.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.