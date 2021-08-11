ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши для прохождения отопительного сезона

В Украину поступила первая партия 2,7 тыс. тонн импортного угля, приобретенная компанией «ДТЭК Энерго» у Польше.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Поставка предусмотрена в рамках подписанного недавно компанией ДТЭК Энерго и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. тонн. Уголь прибыл на железнодорожную станцию „Львов“ (Львовская обл.), после чего он сегодня же будет доставлен для нужд Добротворской ТЭС», — сообщили в компании.

Планируется, что поставки угля будут происходить в ежедневном режиме.

Контракт на импорт топлива предусматривает поставку угля в период с августа 2021 по январь 2022 г. включительно. Он предназначен для нужд ТЭС «ДТЭК Энерго», в том числе генерации «ДТЭК Западэнерго», чьи станции находятся рядом с границей с Польшей.

В ДТЭК отметили, что импорт угля стал возможен благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен.

Справка Finance.ua:

13 августа ДТЭК заключил соглашение на поставку 320 тыс. тонн энергетического угля из Польши;