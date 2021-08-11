ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши для прохождения отопительного сезона

В Украину поступила первая партия 2,7 тыс. тонн импортного угля, приобретенная компанией «ДТЭК Энерго» у Польше.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Поставка предусмотрена в рамках подписанного недавно компанией ДТЭК Энерго и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. тонн. Уголь прибыл на железнодорожную станцию „Львов“ (Львовская обл.), после чего он сегодня же будет доставлен для нужд Добротворской ТЭС», — сообщили в компании.
Планируется, что поставки угля будут происходить в ежедневном режиме.
Контракт на импорт топлива предусматривает поставку угля в период с августа 2021 по январь 2022 г. включительно. Он предназначен для нужд ТЭС «ДТЭК Энерго», в том числе генерации «ДТЭК Западэнерго», чьи станции находятся рядом с границей с Польшей.
В ДТЭК отметили, что импорт угля стал возможен благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина построит большой флот до 2035 года - Зеленский7 ч. назад - 767 14
Экономический разрыв между Украиной и странами Европы увеличился - исследованиеВчера, 21:00 - 1563 12
На столичных дорогах появился «фантом»: проверяют скорость машинВчера, 13:02 - 3314 6
Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobank7 ч. назад - 2692 3
Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грн5 ч. назад - 112 3
Какие профессии являются наиболее востребованными в Украине (исследование)8 ч. назад - 3312
Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobank7 ч. назад - 2692 3
Как заблаговременно позаботиться о безопасности своих средств в банкеВчера, 20:00 - 2277 1
Экономический разрыв между Украиной и странами Европы увеличился - исследованиеВчера, 21:00 - 1563 12
Сентябрь будет сложным, но осенью гривна укрепится: инвестиционный аналитик назвал причины4 ч. назад - 1441
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигательПозавчера, 17:10 - 222
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 776 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2318 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 991 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 883