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Таможня назвала самые резонансные нарушения на границе

Таможня назвала самые резонансные нарушения на границе

За первые 7 месяцев текущего года таможни Гостаможслужбы выявили и пресекли более 10 тыс. нарушений таможенных правил на сумму почти 1,76 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных правонарушений увеличилось на 22%.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 935 млн грн., и этот показатель вдвое превышает аналогичный показатель 2020 года.

Непосредственно таможнями рассмотрено 2 032 дел о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму почти 93 млн грн.

Самыми резонансными случаями нарушений таможенных правил и контрабанды за 7 месяцев 2021 года стали:

  • попытка незаконного перемещения 1 т героина в ЕС;
  • попытка ввезти 13 т сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов;
  • факт нарушения срока временного ввоза на таможенную территорию Украины элитного спорткара Lamborghini Aventador за 600 тыс. евро;
  • попытка ввоза брендированной одежды под видом “гуманитарной помощи” стоимостью более 25 млн грн;
  • попытка вывоза скифского золота.


Инфографика: Гостаможслужба

По материалам Finance.UA
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