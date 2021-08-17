Таможня назвала самые резонансные нарушения на границе

За первые 7 месяцев текущего года таможни Гостаможслужбы выявили и пресекли более 10 тыс. нарушений таможенных правил на сумму почти 1,76 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных правонарушений увеличилось на 22%.
Об этом сообщает Гостаможслужба.
По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 935 млн грн., и этот показатель вдвое превышает аналогичный показатель 2020 года.
Непосредственно таможнями рассмотрено 2 032 дел о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму почти 93 млн грн.
Самыми резонансными случаями нарушений таможенных правил и контрабанды за 7 месяцев 2021 года стали:
Инфографика: Гостаможслужба
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