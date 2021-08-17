Таможня назвала самые резонансные нарушения на границе

За первые 7 месяцев текущего года таможни Гостаможслужбы выявили и пресекли более 10 тыс. нарушений таможенных правил на сумму почти 1,76 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных правонарушений увеличилось на 22%.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 935 млн грн., и этот показатель вдвое превышает аналогичный показатель 2020 года.

Непосредственно таможнями рассмотрено 2 032 дел о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму почти 93 млн грн.

Самыми резонансными случаями нарушений таможенных правил и контрабанды за 7 месяцев 2021 года стали:

попытка незаконного перемещения 1 т героина в ЕС;

попытка ввезти 13 т сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов;

факт нарушения срока временного ввоза на таможенную территорию Украины элитного спорткара Lamborghini Aventador за 600 тыс. евро;

попытка ввоза брендированной одежды под видом “гуманитарной помощи” стоимостью более 25 млн грн;

попытка вывоза скифского золота.



Инфографика: Гостаможслужба