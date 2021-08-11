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В Днепре будут судить экс-руководителей ликвидированного банка за растрату ₴86 миллионов

В Днепре будут судить экс-руководителей ликвидированного банка за растрату &#8372;86 миллионов

В Днепре прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывших главы коммерческого банка, его первого заместителя, заместителя и начальника управления кредитования по факту растраты 86 млн грн.

Об этом сообщает офис генпрокурора.

Днепропетровская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывших главы коммерческого банка, его первого заместителя, заместителя и начальника управления кредитования по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, обвиняемые на основании заведомо подложных документов перечислили подконтрольному ООО кредитные денежные средства на сумму 86 млн грн. В дальнейшем банк был ликвидирован, денежные средства не возвращены, в результате чего Фонду гарантирования вкладов физических лиц причиненные убытки в особо крупных размерах.

Во время досудебного расследования также был предъявлен иск на сумму нанесенного ущерба. Уже возмещено 6 млн грн и наложен арест на 2 млн грн.

По материалам Укринформ
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