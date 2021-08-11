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В «Слуге народа» объяснили, кого в первую очередь коснутся изменения в налоговом законодательстве

В «Слуге народа» объяснили, кого в первую очередь коснутся изменения в налоговом законодательстве

В начале июля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 5600, который повышает некоторые налоговые ставки, в том числе акцизы и налоги. По мнению депутата от «Слуги народа» Алексея Устенко, борьба с неплательщиками действительно актуальна, ведь налоги должны выплачивать все без исключения.

Ни украинские, ни иностранные крупные компании, по мнению народного депутата, не должны иметь преференций или исключений в вопросах уплаты налогов.

«Конечно, в первую очередь должны платить те, кто эти налоги совсем не платит. Это борьба с офшорами и с теми, кто действительно не пополняет казну государства. А начинать надо с тех, кто не платит налоги в больших объемах. В целом же налоги должны повышаться абсолютно для всех, кто работает на территории Украины», — рассказал народный депутат.

По словам Алексея Устенко, изменение налоговой политики и контроля стоит начинать не с условных продавцов товаров в Instagram, а заниматься крупными украинскими и иностранными налогоплательщиками, которые используют различные способы для уклонения от их уплаты.

Справка Finance.ua:

  • по словам министра экономики Алексея Любченко, норма законопроекта № 5600 («ресурсный» законопроект) об увеличении налогообложения третьей и больше продаж квартир в течение года не коснется рядовых граждан;
  • норма законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс относительно отмены льготы по НДС на операции по поставке жилья на вторичном рынке не касается физических лиц, которые продают или собираются продать свое жилье на вторичном рынке, поскольку они не являются плательщиками НДС.

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По материалам УНН
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