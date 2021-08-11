В «Слуге народа» объяснили, кого в первую очередь коснутся изменения в налоговом законодательстве

В начале июля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 5600, который повышает некоторые налоговые ставки, в том числе акцизы и налоги. По мнению депутата от «Слуги народа» Алексея Устенко, борьба с неплательщиками действительно актуальна, ведь налоги должны выплачивать все без исключения.
Ни украинские, ни иностранные крупные компании, по мнению народного депутата, не должны иметь преференций или исключений в вопросах уплаты налогов.
«Конечно, в первую очередь должны платить те, кто эти налоги совсем не платит. Это борьба с офшорами и с теми, кто действительно не пополняет казну государства. А начинать надо с тех, кто не платит налоги в больших объемах. В целом же налоги должны повышаться абсолютно для всех, кто работает на территории Украины», — рассказал народный депутат.
По словам Алексея Устенко, изменение налоговой политики и контроля стоит начинать не с условных продавцов товаров в Instagram, а заниматься крупными украинскими и иностранными налогоплательщиками, которые используют различные способы для уклонения от их уплаты.
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